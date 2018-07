Heißester Tag am Dienstag Der Sommer kratzt an der 40-Grad-Marke

"36 Grad und es wird noch heißer" – das scheint das Motto des diesjährigen Sommers zu sein. Denn ein Ende des hochsommerlichen Wetters ist bislang nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Nach Temperaturen mit Höchstwerten bis zu 37 Grad Celsius am Montag, sollen die Temperaturen am Dienstag sogar noch weiter steigen.

Bundesweiter Spitzenreiter am Montag war Bernburg im Salzlandkreis: Hier wurden laut MDR-Wetterstudio am Nachmittag 37 Grad Celsius gemessen.

Bewahrheiten sich die Prognosen der Meteorologen, dann wird am Dienstag der bisher heißeste Tag des Jahres. Die Höchstwerte in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sollen laut der Wetterexperten zwischen 34 und 38 Grad Celsius liegen, im Harz leicht darunter. Spitzenreiter im Land könnte nach Angaben zufolge Bernburg werden: Dort soll die Temperatur sogar auf 39 Grad Celsius steigen. Gemeinsam mit Berlin könnten damit die Höchstwerte in Deutschland erreicht werden. Bisher lag der Rekord laut Deutschem Wetterdienst bei 38 Grad Celsius, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl.