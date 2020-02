In einigen Bundesländern sorgt "Sabine" dafür, dass an Schulen kein Unterricht stattfindet. In Sachsen-Anhalt sind Winterferien und deshalb sowieso schulfrei. Was die Kitas betrifft: Da liegen bisher keine Infos vor. Besprechen Sie die Situation am besten frühzeitig mit Ihrer Kindertagesstätte.