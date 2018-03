Verkehrsbehinderungen Spiegelglatte Straßen in Sachsen-Anhalt

Auch im Landkreis Wittenberg kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr. Wie der Landkreis mitteilte, sind Fahrgäste der Linien 302 und 357 betroffen. Dort gebe es wegen der Blitzeises Ausfälle. Zuvor hatte der Landkreis vor Einschränkungen auf insgesamt 30 Linien gewarnt. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, es habe in Anhalt und Wittenberg innerhalb von vier Stunden fast 40 Unfälle gegeben – so viele wie sonst an einem gesamten Tag.