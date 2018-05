Heiß, heißer, Gewitter Unwetter kommen auf Sachsen-Anhalt zu

Sachsen-Anhalt ist mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen in die Woche gestartet. Bislang war der Montag der wärmste Tag des Jahres und das deutschlandweit, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit 34,2 Grad Celsuis in Haldensleben war es laut dem MDR-Wetterstudio in Sachsen-Anhalt am Montag europaweit sogar am wärmsten.

Auch am Dienstag erwartet der DWD wieder Temperaturen von bis zu 33 Grad. Laut Angaben zeigt sich der Tag zu Beginn zwar sehr freundlich und sonnig, am Nachmittag sollen jedoch Gewitterwolken den Himmel trüben. Die Wetterexperten warnen vor Gewittern mit Starkregen und Hagel. Besonders der Südwesten Sachsen-Anhalts soll davon betroffen sein. Dort werde örtlich um die 40 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit erwartet. Zudem sei mit Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde und großkörnigem Hagel zu rechnen.

In der Nacht könne es weiter Gewitter im Süden des Landes geben. Der Mittwoch soll laut DWD dann ähnlich wie der Vortag werden.

Wetterextreme werden sich häufen

Als extrem und ungewöhnlich schätzt das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau (UBA) die aktuelle Hitzeperiode ein. Die Leiterin des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung beim UBA, Petra Mahrenholz, geht jedoch davon, dass derartige Wetterextreme sich künftig häufen werden. Wegen des Klimawandels werde es in Zukunft mehr extreme Niederschläge und Hitzewellen geben. "Wir müssen uns darauf einstellen, uns an diese neuen Verhältnisse anzupassen", sagte Mahrenholz. Aber: Jeder könne seinen Beitrag tun und zum Beispiel weniger Flugreisen buchen und regional konsumieren.

Mehr zum Thema