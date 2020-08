Hülsenreich aus Halle produziert Bio-Snacks aus Kichererbsen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Knabbereien sind mit dem EU-Bio-Siegel ausgezeichnet und können statt in einer Plastikverpackung auch in einer Papierverpackung bestellt werden. Hülsenfrüchte haben außerdem noch einen anderen Vorteil für die Umwelt: Anstatt den Boden auszulaugen, reichern sie ihn mit Nährstoffen an. So muss weniger gedüngt werden, der Boden wird weniger mit Nitrat belastet. Aktuell bezieht Hülsenreich seine Kichererbsen aus Italien, im Herbst erwartet das Unternehmen aber die erste regionale, eigene Kichererbsen-Ernte von einem Hektar Land in Könnern. Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky