Idee des Oberförsters Wie der deutsche Wintersport im Harz geboren wurde

Doch mit dem Errichten des Grenz-Sperrgebiets verschwanden viele Schierker Sportstätten. In anderen Orten wurden dafür jedoch Skispringen, Skilanglauf und Rodelsport betrieben. Kleinere Skilifte gab es zu DDR-Zeiten in Wernigerode, am Erdbeerkopf bei Schierke und in Friedrichsbrunn. 1988 wurde am Hohnekopf zwischen Wernigerode und Schierke ein alpiner Skihang mit Liftanlage eingeweiht, der aber 2001 eingestelt wurde. Das Gelände gehört heute zum Nationalpark Harz, so wie die meisten der ehemaligen Wintersportgebiete in Schierke. Einzig das Eisstadion konnte erhalten werden und kam schließlich als Feuersteinarena mit Kunsteisfläche und preisgekrönter Dachkonstruktion zu neuen Ehren.