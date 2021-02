Das Corona-Virus verändert sich. Auch in Sachsen-Anhalt sind mittlerweile mehrere Varianten im Umlauf. Unter anderem wurde in Magdeburg und im Landkreis Harz die britische Mutation festgestellt. Laut Robert Koch-Institut ist sie ansteckender. Umso wichtiger ist es, dem Virus auf die Schliche zu kommen, wie es in Bernburg versucht wird.

Das Labor in Bernburg

Das Zentrallabor des Krankenhausbetreibers AMEOS in Berburg ist ein Neubau. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Ein großer luftiger Raum. Darin Apparate und Arbeitsplätze hinter Glas. Auf den Schreibtischen sind Mikroskope. Labormitarbeiter und -mitarbeiterinnen tragen Halterungen mit Röhrchen durch den Raum, schauen auf Kurven und Diagramme. Das Labor ist ein hochmoderner Neubau. Vieles hier läuft automatisch. Die Proben für die Corona-Tests tragen einen Strichcode.



Das System zur Analyse der Corona-Tests ist so groß wie eine Schrankwand. An der Seite befinden sich Einschübe für die Proben und Test-Materialien. Die Maschine sucht nach Spuren des Corona-Virus. Sie bereitet die Abstriche der Patienten und Patientinnen auf und analysiert einzelne Bestandteile.

1.000 bis 2.000 Proben täglich

Die Proben für die Corona-Tests tragen einen Strichcode. In 24 Stunden sollen Ergebnisse vorliegen. Das ist die Vorgabe. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Die Ergebnisse werden in Diagrammen angezeigt. "Wir bearbeiten zwischen 1.000 und bis zu 2.000 Proben in der Spitze pro Tag", so Robert Lange, Direktor für Labordiagnostische Leistungen bei der AMEOS-Gruppe. Die Proben kommen aus ganz Deutschland, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, aus Bremerhaven, aus Thüringen sowie aus dem Umfeld, so Lange.



Ob sich Patienten oder Patientinnen mit den Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika infiziert haben, untersuchen sie gleich mit. Den Fingerabdruck dieser Mutationen erkennen die Apparate.

Teure Technik aus Halle

Um komplett neue oder bislang unbekannte Mutationen bzw. Abweichungen zu finden, braucht es allerdings einen Blick auf größere Teile des Bauplans der Viren. Spezielle Technik, wie ein Apparat zur Sequenzierung, sei dafür notwendig.

An der Universität in Halle gibt es solche Geräte. Damit lassen sich unbekannte Veränderungen der Viren erkennen. Das Problem sei, dass sie das Gerät kaufen müssen, sagt Michael Gekle, Professor an der medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.