"weltwärts" ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, der interkulturellen Austausch, Begegnung und globale Gerechtigkeit fördern will.



In Sachsen-Anhalt koordinieren der Friedenskreis Halle, das Diakonische Werk Evanglischer Kirchen Mitteldeutschland und die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (lkj) die Entsendung von Freiwilligen.



Zuletzt waren 41 Freiwillige aus Sachsen-Anhalt 2019 im Ausland, aber das aktuelle Entsendejahr ist praktisch zum Erliegen gekommen. So konnte auch das lkj seine 16 bereits ausgewählten Freiwilligen nicht losschicken.



Bis Oktober bestand eine generelle Reisewarnung für alle Länder, so dass bereits im März alle Freiwilligen aus dem Ausland zurückgeholt worden waren. Ende Oktober die Entscheidung: In Risikogebiete (nach der Definition des Auswärtigen Amtes) darf nicht entsandt werden. Bundesweit betrifft das laut "weltwärts" mehr als 2.000 junge Menschen. Weiter heißt es, müsse bei jedem anderen Aufenthalt geprüft werden, ob er vertretbar sei.