Bevölkerungsschwund Wo Sachsen-Anhalt Einwohner verliert

Auch die Landeshauptstadt Magdeburg hat mit Abwanderung keine Probleme. Wie Stadtsprecher Michael Reif MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hat die Stadt von 2008 bis 2017 einen Zuwachs von rund 11.000 Einwohnern gehabt.

Den geringsten Negativtrend im Magdeburger Umland hat der Landkreis Börde. Hier ist die Bevölkerungszahl von 2010 bis 2016 um moderate 2,21 Prozent zurückgegangen. Seit dem Jahresende arbeitet ein "Regionales Übergangsmanagement", um Jugendliche beim Übergang von der Schule in die Ausbildung und später in den Beruf zu unterstützen. Dazu werden viele regionale Partner einbezogen. So sollen junge Leute in der Region gehalten werden.

Vergleichsweise schlimm ist die Entwicklung dagegen im Salzlandkreis: Hier wurden 2016 fast sechs Prozent weniger Einwohner gezählt als 2010. Der Kreis rechnet damit, in den nächsten zehn Jahren rund 30 Prozent der Bevölkerung zu verlieren. Seit 2016 steuert er deshalb mit einem Modellprojekt gegen. Darin eingebunden ist unter anderem die Arbeitsagentur, die im vergangenen Jahr die erste "Heimkehrermesse" gestartet hat.

In Dessau-Roßlau ist ein Drittel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter. Im Gegensatz dazu ist nur jeder zehnte Einwohner unter achtzehn. 2010 bis 2016 hat die Stadt fast fünf Prozent ihrer Einwohner verloren. Die Stadtverwaltung begegnet der Situation mit gutem Service und stärkt das kulturelle Angebot für Senioren, wirbt mit einer barrierefreien Infrastruktur und optimalen Pflegebedingungen. Senioren werden durch Diskussionsforen an der Stadtplanung beteiligt und haben mit dem Seniorenbeirat einen direkten Draht ins Rathaus. Junge Menschen versucht man gleichzeitig mit einer stabilen Wirtschaft zu halten.

Auch in Wittenberg werden die Einwohner immer älter. Bildrechte: IMAGO Ähnlich wie in Dessau sieht es in der Lutherstadt Wittenberg aus: Über 65 Jahre ist knapp jeder Dritte. Unter achtzehn nur jeder Elfte. Pressesprecherin Carina Austermann erklärte, die Stadt stoße derzeit einen integrativen Stadtentwicklungsprozess an. Ansonsten sei man noch dabei, die Demografie-Zahlen aufzuarbeiten.

Umtriebig sind die Kreise und Gemeinden im nördlichen Sachsen-Anhalt: Sie werden bis 2025 einen Bevölkerungsrückgang von fast 22 Prozent erleben. Das geht aus einer Prognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt hervor.

In der Hansestadt Stendal wurde deshalb ein Begrüßungsgeld für Studenten eingeführt. Darüber hinaus gibt es den Rückkehrertag für Menschen, die überlegen, wieder in die Altmark heimzukehren. Beim letzten Rückkehrertag gab es laut Verwaltung einen großen Andrang.

Seit Anfang Februar gibt es das Projekt Bürgerbus in Osterburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Stadt Gardelegen hat ein Rufbus-System eingerichtet. Die Gemeinde Beetzendorf-Diesdorf hat das Projekt KitaMobil eingeführt: Das ist ein Bus, der Kinder zu entfernt liegenden Kitas fährt und damit die Eltern entlastet. In der Stadt Osterburg wird an Gymnasiasten, die sich für ein Medizinstudium entscheiden und sich verpflichten, sich im Anschluss in Osterburg niederzulassen, ein Stipendium ausgereicht. Außerdem ist auf den Straßen in und um Osterburg ein Bürgerbus unterwegs. Dieser soll das bestehende Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ergänzen – vor allem für Senioren.