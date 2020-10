Vom 10. bis zum 15. Oktober 2020 wollten wir von den mdrFRAGT-Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Sachsen-Anhalt wissen: "30 Jahre Sachsen-Anhalt: Wie lebt es sich im Land?" Insgesamt sind bei mdrFRAGT 7.464 Menschen aus Sachsen-Anhalt angemeldet. 4.601 Menschen haben online an der Befragung teilgenommen.



In der Altersgruppe von 16 bis 30 haben 76 Teilnehmende, in der Altersgruppe zwischen 30 und 50 716 Teilnehmende und in der Altersgruppe von 51 bis 65 haben 2.063 Teilnehmende ihre Meinung geäußert. 1.746 Teilnehmende waren 65 Jahre alt und älter. Insgesamt haben mehr Männer (57 Prozent) als Frauen (43 Prozent) an der Befragung teilgenommen.



Die Befragungen sind nicht repräsentativ, aber sie werden nach statistischen Merkmalen wie Geschlecht und Bildung gewichtet. Die Gewichtung ist eine Methode aus der Wissenschaft, bei der es darum geht, die Befragungsergebnisse an die real existierenden Bedingungen anzupassen. Konkret heißt das, dass wir die Daten der Befragungsteilnehmer mit den statistischen Daten der Bevölkerung Sachsen-Anhalts abgleichen. Wenn also beispielsweise mehr Männer als Frauen abstimmen, werden die Antworten der Männer weniger stark, die Antworten der Frauen stärker gewichtet.



Die Antworten verteilen sich dann am Ende so, wie es der tatsächlichen Verteilung von Männern und Frauen in der Bevölkerung Mitteldeutschlands entspricht. Dabei unterstützt ein wissenschaftlicher Beirat das Team von "mdrFRAGT". Mit dem MDR Meinungsbarometer soll ein möglichst breites Stimmungsbild der Menschen in Mitteldeutschland eingefangen werden – mit möglichst vielen Teilnehmenden.