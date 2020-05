Ein bisschen aufgeregt war Ella schon. Am Donnerstag sollte die 14-Jährige zum ersten Mal seit zwei Monaten in die Schule. "Wir werden in mehrere Gruppen geteilt. Und dann findet der Unterricht mit zwei Lehrern parallel statt. Sechs Stunden stehen insgesamt auf dem Plan", erzählte sie im Vorfeld. Vor allem aus einem Grund freute sich die Schülerin auf die Rückkehr ans Magdeburger Domgymnasium. "Ich kann endlich meine Freunde wiedersehen." Das war in den vergangenen Wochen nicht möglich.

Den Schulalltag selbst hat Ella dagegen seit der coronabedingten Schulschließung kaum vermisst. "Anfangs sind mir Schularbeiten zuhause schwer gefallen. Denn zuhause hat man ja normalerweise so ein Wohlfühl-Feeling. Mit der Zeit konnte ich das besser vereinbaren und habe gelernt, dass mir ein strukturierter Tagesplan hilft." Von der Schule fühlte sich die 14-Jährige einigermaßen gut betreut, mit dem Aufgabenpensum kam sie zurecht.

Schülerin: "Bin eifersüchtig auf meine Schwester"

Doch als ihre Schwester Emma vor zehn Tagen zurück ins Schulhaus durfte, änderten sich Ellas Gefühle. "Einerseits habe ich dadurch zuhause mehr Ruhe. Aber ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass sie ihre Freunde sehen kann und ich nicht. Deswegen ist es schade, dass ich bisher nicht in die Schule durfte."

Nach der Premiere am Donnerstag und nach den Ferien soll Ella dann im Zwei-Tages-Rhythmus zur Schule. Ihre Schwester ist derweil längst wieder in der Normalität angekommen. Oder was man heutzutage eben so Normalität nennt. Die 16-Jährige will nächstes Jahr ihr Abitur ablegen. Deswegen darf sie täglich zur Schule, "Manche Lehrer wollen, dass wir im Unterricht Masken tragen. Und wir müssen nach jeder Stunde die Tische desinfizieren", benennt Emma die markantesten Unterschiede zur Zeit vorher. Sie berichtet, dass sie – im Gegensatz zu ihrer Schwester – zunächst gut mit der Heimarbeit klarkam. "Später wurde es dann schwieriger, sich immer wieder selbst zu motivieren. Der Austausch mit Lehrern, aber auch mit Mitschülern hat einfach gefehlt." Emma darf wieder regelmäßig zur Schule. Ihre Schwester muss sich noch gedulden. Bildrechte: MDR/ Katja Luniak

Lernatmosphäre zuhause fehlt

Emma glaubt, dass sie aus den zurückliegenden Wochen auch etwas gelernt hat, was über den reinen Schulstoff hinausgeht. "Ich habe gelernt, mich zu organisieren. Und auch verstanden, mir Dinge selbst zu erarbeiten." Das half ihr, den Ablenkungsmöglichkeiten, die es zuhause gibt, zu trotzen. Doch sie ist sich nicht sicher, ob das all ihren Klassenkameradinnen und -kameraden gelungen ist. "Viele hatten Probleme mit der Organisation. Zuhause herrscht eben keine konzentrierte Lernatmosphäre."

Dieser Punkt bereitet auch Andreas Slowig Sorge. Der 47-Jährige leitet das Christian-Wolff-Gymnasium in Halle. Er befürchtet: "Die Schere zwischen starken und schwächeren Schülerinnen und Schülern ist noch weiter auseinander gegangen." Bei der Rückkehr ins Schulhaus überwog jedoch die Freude. Bei ihm, genau wie bei seinen Schützlingen. "Sieben Wochen Schule zu Hause hinterlassen Spuren", sagt Slowig. "Die Schüler sind strahlend wiedergekommen. So etwas habe ich in 20 Jahren als Lehrer noch nicht erlebt. Aber klar, zuhause herrscht auf Dauer auch eine bedrückende Lernatmosphäre." Andreas Slowig ist Schulleiter am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Schulleiter Feudel: "Krise bringt auch positive Erfahrungen"

Das hat auch Slowigs Kollege Lutz Feudel beobachtet. Der 60-Jährige ist Schulleiter am Gymnasium Landsberg. "Man lernt Dinge erst zu schätzen, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat. Deswegen sind die Schülerinnen und Schüler froh, dass sie wieder kommen dürfen. Die Krise bringt auch positive Erfahrungen mit sich" fasste Feudel zusammen. Und denkt dabei auch an die Digitalisierung, die die Schule in den zurückliegenden Jahren in kleinen Schritten vollzogen hat. "Innerhalb von einer Woche konnten wir auf digitalen Unterricht umstellen und für alle Klassen Videokonferenzen anbieten", berichtet er stolz.