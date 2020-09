Advents- und Weihnachtszeit Übersicht: Wie und wann Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt öffnen

Hauptinhalt

Vorfreude, schönste Freude… Eine Zeit lang war unklar, wie und ob die traditionellen Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Situation im November und Dezember öffnen können. Einige Städte in Sachsen-Anhalt haben sich jetzt festgelegt, andere sind noch unentschieden, arbeiten an den Konzepten oder haben abgesagt. MDR SACHSEN-ANHALT hat sich in den Regionen umgehört.