Wir wollen über unsere Arbeit bei MDR SACHSEN-ANHALT schreiben, was uns durch den Kopf geht, was unsere Motive sind – das wollen wir transparent machen und zur Debatte stellen. Wir sind eine Onlineredaktion mit Herzblut und großem Interesse am Leben hier in Sachsen-Anhalt. Das wollen wir nicht nur mit unserer täglichen Arbeit zeigen, sondern auch öffentlich thematisieren. Deshalb haben wir die Rubrik „Wieso? Weshalb? Warum? geschaffen.