35.000 Artikel analysiert Sachsen-Anhalter kaum auf Wikipedia zu finden

Ist eine Person in Westdeutschland geboren, so ist es deutlich wahrscheinlicher, dass über diese Person ein eigener Wikipedia-Artikel existiert. Das ist das Ergebnis einer SPIEGEL-Datenanalyse. Untersucht wurden alle Personenartikel in der deutschsprachigen Wikipedia mit einem Geburtsjahr von 1960 bis 1999 und deutschem Geburtsort.