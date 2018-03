Schnee und glatte Straßen Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende winterlich kalt mit viel Schnee. "Der Winter kommt massiv zurück", sagte Thomas Hein vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Freitag. Man könne damit rechnen, dass es am Wochenende so kalt werde wie selten an einem 17. und 18. März.

Unfälle im Harz

Glatte Straßen haben im Landkreis Harz am Freitag bereits zu mehreren Unfällen geführt. Wie die Polizei mitteilte, sind auf der L240 bei Friedrichsbunn zwei Autos zusammengestoßen und im Straßengraben gelandet. In Badersleben kam ebenfalls eine Autofahrerin von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

Abgesagtes Spiel des 1. FC Magdeburg

Das Wetter hat die Fußballclubs 1. FC Magdeburg und FC Carl Zeiss Jena dazu gezwungen, ihre Partie in Jena abzusagen. So seien laut FCM die "Wetterprognosen mit Schneefällen und deutlichen Minusgraden" der Grund.

Schneebedeckter Ostermarkt in Halle

Schnee auf dem Ostermarkt Halle Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Trotz Schnee ist der Ostermarkt in Halle am Wochenende geöffnet – auch wenn das Motto "Wer hoppelt da im grünen Gras" nicht so ganz passt. Damit Besucher nicht frieren müssen, stehen zwischen den Ständen Heizpilze. Der Ostermarkt in Köthen fällt dagegen aus. Grund ist allerdings die Grippewelle, die viele Händler erwischt hat.



Im Landkreis Börde auf Schloss Hundisburg wird die Gartensaison kleiner ausfallen. Eine Ostereiersuche im Klostergarten Jerichow wird im Gebäude stattfinden. Trotz des Wetters soll das Frühlingserwachen in Wörlitz stattfinden.

Kein Skifahren in Schierke

Obwohl auf dem Brocken viel Schnee liegt, ist in Schierke Skilaufen nicht möglich. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Auf dem Brocken liegen aktuell bereits 113 Zentimeter Schnee. In Schierke sind es zwei Zentimeter. Bis Samstagvormittag werden Neuschneemengen zwischen 15 und 30 Zentimetern erwartet. Abgesehen vom niedersächsischen Wurmberg ist in den Skigebieten des Harzes aber derzeit weder Abfahrts- nach Langlaufski möglich. Am Freitag waren in Schierke und auf Torfhaus keine Loipen mehr präpariert.

HFC sucht freiwillige Schneeschieber

Der Hallesche FC sucht vor seinem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte ab Freitag 16 Uhr Freiwillige, um Wege vom Schnee zu befreien. Die HFC-Fankurve hatte auf Facebook einen entsprechenden Aufruf veröffentlicht. Der Platz ist dank Rasenheizung frei von Schnee. Das Spiel werde stattfinden, sagte ein Vereinssprecher MDR SACHSEN-ANHALT.

Das Auswärtsspiel des 1. FC Magdeburg gegen FC Carl Zeiss Jena am Samstagnachmittag ist dagegen abgesagt worden. Grund sind Wettervorhersagen, die Schnee, Schneeverwehungen und Minusgrade prognostizieren.

Wettervorhersage: Auf Schnee folgt Sonne

Von Freitag auf Samstag soll es weiterschneien. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß In der Nacht zum Samstag könnten noch einige Zentimeter hinzukommen: Laut Wettervorhersage soll es nachts bei dichter Bewölkung weiterschneien. Die Temperaturen fallen auf minus 4 bis minus 8 Grad; im Harz sogar auf minus 13 Grad. Es besteht Glättegefahr.



Am Samstag zieht der Schnee nach Süden ab. Die Sonne kann durchkommen. Die Temperaturen sollen auf etwa null Grad steigen. Am Sonntag wird nach einem frostigen Morgen meist trockenes Wetter vorhergesagt. Auch am Montag soll es sonnig werden. Zudem steigen die Temperaturen dann wieder in den Plusbereich.

