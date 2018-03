Am Osterwochenende hat es im Norden und Westen Sachsen-Anhalts noch einmal geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen in den höheren Lagen des Harzes am Samstag bis zu zehn Zentimeter Schnee.

In der westlichen Altmark an der Grenze zu Niedersachsen seien bis zu fünf Zentimeter Neuschnee gefallen, teilte der Wetterdienst mit. Der bleibe aber nicht lange liegen; der Boden sei dafür viel zu warm.

Auch im Landkreis Börde verwandelte heftiger Schneefall Teile des Landkreises in eine Winterlandschaft. Nach Informationen des MDR SACHSEN-ANHALT lagen innerhalb einer Stunde am Samstagvormittag mehrere Zentimeter Schnee auf den Straßen. Behinderungen im Straßenverkehr waren vorprogrammiert. Stellenweise ging es nur im Schritttempo voran. Auf den Straßen führte der Wintereinbruch zu mehreren Unfällen.

Am Ostersonntag kann es laut Wetterdienst ebenfalls vereinzelt Schnee in Sachsen-Anhalt geben. Die Niederschläge ließen aber nach und zögen in Richtung Norden ab. Am Ostermontag seien dann überall im Land auch längere sonnige Abschnitte möglich – es soll aber kalt bleiben. Im Süden Sachsen-Anhalts können die Temperaturen auf bis zu zehn Grad klettern.