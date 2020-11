Winter-Vorbereitung 28.000 Tonnen Streusalz für Sachsen-Anhalts Straßen

Umfang des Straßennetzes in Sachsen-Anhalt Laut Verkehrsministerium umfasst das Straßennetz in Sachsen-Anhalt derzeit exakt 11.170 Kilometer.



929 Kilometer Bundesautobahnen (499 km Strecke + 249 km "Äste" an Auf- und Abfahrten, 90 km an Parkplätzen und Rastanlagen sowie 91 km in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die mit betreut werden)



2.015 km Bundesstraßen



3.973 km Landesstraßen



4.253 km Kreisstraßen (davon werden 786 km durch das Land betreut)