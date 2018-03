Das Winterwetter wird möglicherweise auch Veranstaltungen am Wochenende durcheinander bringen. Absagen gibt es nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT bislang nicht. Frühlings- und Ostermärkte werden zum Teil aber umgeplant. Auf Schloss Hundisburg im Landkreis Börde fällt der Start in die Gartensaison kleiner aus. Organisatorin Ulrike Wahrendorf sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe bereits mehrere Absagen von Gärtnern und sie rechne mit weiteren. Zudem gebe es in diesem Jahr nicht die sonst gezeigte Pflanzenpracht.