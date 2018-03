IHK kritisiert Strafzölle Unternehmen sorgen sich um Handelsbeziehungen

Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt sorgen sich um die Entwicklung der deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau dem US-Generalkonsul für Mitteldeutschland, Timothy Eydelnant, bei einem Treffen mit. Die IHK kritisierte insbesondere die in den USA geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am Ende schadeten solche Maßnahmen allen, die am Handel beteiligt seien: "Protektionismus ist niemals nur einseitig." Es werde mit Gegenmaßnahmen geantwortet. Die würden dann von der EU oder von der Bundesregierung kommen. So sinke das Handelsvolumen.

Sorgen hätten vor allem solche Unternehmen, die in die USA exportieren – und zwar solche Güter, die von Strafzöllen betroffen wären, so Brockmeier. Damit würden sich die Waren verteuern und deren Wettbewerbsfähigkeit erheblich einschränken. Im vergangenen Jahr sind Waren im Wert von 760 Millionen Euro von Unternehmen in Sachsen-Anhalt in die USA exportiert worden. Dabei handelt es sich vor allem um chemische und pharmazeutische Produkte.