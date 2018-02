Menschen, die man weit weg wünscht, verbannt man ja liebend gern dorthin, "wo der Pfeffer wächst", also irgendwo nach Hinterindien. Die Redewendung "wo der Kümmel wächst" gibt es hingegen nicht. Und das aus gutem Grund, denn derjenige müsste sich dann allenfalls bis nach Halle an der Saale verdünnisieren.

Dort nämlich, mitten in Mitteldeutschland, ist die Heimat des Kümmeltürken, so stellt es jedenfalls das Welterklärungsportal Wikipedia fest. Demnach habe sich im 18. Jahrhundert die Sitte eingebürgert, dass sich Studenten in Halle gegenseitig als "Kümmeltürke" begrüßten. Kein Zufall, denn seinerzeit war die Region ein Zentrum des Kümmelanbaus, was allerdings die Menschen höchstens satt, aber nicht reich machte. Denn wie Wikipedia weiter ausführt, war es seinerzeit üblich, rückständige Gebiete in Deutschland als "Türkei" zu bezeichnen. Politisch korrekt war das natürlich nicht, aber Spuren dieser Geschichte finden sich heute noch im berühmten Halleschen Zwiebelkuchen, in welchem die großzügige Beimischung von Kümmel ein wichtiger Bestandteil ist.

Heimatministerium – für Heimatkunde

Nun möchte der Herr Poggenburg die Kümmelhändler bis hinter den Bosporus verjagen. Hoffen wir mal für die Hallenser, dass der AfD-Landeschef nicht sie vertreiben will. Das Beispiel zeigt jedoch, wie dringend notwendig es ist, in Deutschland so ein Heimatministerium zu gründen, wenn schon harmlose einheimische Gewürze herhalten müssen, um Menschen zu beschimpfen, die dem einen oder anderen fremd vorkommen. Dabei hatte sich Poggenburgs Kümmelfrust genau an diesem Ministerium entzündet. Besser gesagt an dem Einwurf der türkischen Gemeinde, so ein Ministerium möge doch bitte nicht Tendenzen der Ausgrenzung fördern.