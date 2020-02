Wer aufmerksam durch Sachsen-Anhalt fährt, sieht immer wieder weiße Fahrräder am Straßenrand stehen. Diese Geisterfahrräder sollen an tödliche Radfahr-Unfälle erinnern. Mit großem Abstand die meisten dieser Räder findet man in Magdeburg, nämlich elf. An sieben weiteren Stellen in der Landeshauptstadt gab es ebenfalls tödliche Unfälle mit Radfahrenden. Hier wurde bislang jedoch kein Mahnmal aufgestellt. In Halle stehen vier dieser weißen Fahrräder. Im Landkreis Wittenberg gibt es vier solche Räder, im Salzlandkreis eins. In Mansfeld-Südharz erinnern drei Holzkreuze an getötete Radfahrende.