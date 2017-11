Bei Gefahr für Menschen Polizisten dürfen Wölfe erschießen

In Sachsen-Anhalt dürfen Polizisten künftig auf Wölfe schießen, wenn von den Tieren eine erhebliche Gefahr ausgeht. Das steht in einem Erlass, der heute in Kraft tritt. Innenminister Holger Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das gelte etwa, wenn ein Wolf in einem Wohngebiet herumlaufe und die Gefahr bestehe, dass er Menschen angreife. "Mir ist wichtig, dass Mensch und Tier immer friedlich nebeneinander leben. Aber es kann nicht sein, dass am Ende der Wolf in einer Gefahrensituation einen höheren Stellenwert hat als der Mensch", so Stahlknecht.