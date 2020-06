Häufigste Todesursachen Woran die Menschen in Sachsen-Anhalt sterben

16 Minuten. Das war im Jahr 2018 das Intervall, alle wie viel Minuten statistisch gesehen ein Mensch in Sachsen-Anhalt gestorben ist. Alle 16 Minuten. Auf das ganze Jahr gerechnet waren es 33.485 Sterbefälle. Dabei war mehr als die Hälfte der Verstorbenen bereits 80 Jahre oder älter.

Bedingt durch die stetig steigende Lebenserwartung sterben sowohl Frauen als auch Männer häufiger an Krankheiten, die erst im höheren Alter vermehrt vorkommen. So entfielen auf Erkrankungen des Kreislaufsystems und auf Krebs insgesamt zwei Drittel der landesweite Todesfälle:



Häufigste Todesursachen in Sachsen-Anhalt