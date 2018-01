In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr als 110.000 Menschen Blut gespendet. Das hat eine Umfrage bei den großen Blutspendediensten ergeben. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) teilte auf Anfrage mit, 96.500 Spender gezählt zu haben. Das sind lediglich 1.300 Spender weniger als im Jahr 2016. Knapp 30 Prozent der Spender seien jünger als 40 Jahre gewesen, hieß es. Erfreut zeigte sich das DRK mit Sitz in Dessau-Roßlau darüber, dass die Zahl der Erstspender im abgelaufenen Jahr leicht gestiegen ist.

Auch der Blutspendedienst Haema mit Sitz in Halle setzt auf junge Spender. "Die Spender bei Haema sind überwiegend junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren", sagte Unternehmenssprecherin Marion Junghans. Mit dem Wegzug junger Menschen vom Land in die Städte gebe es in kleineren Orten kaum Freiwillige, erklärte sie. Haema habe deshalb die Zahl der mobilen Blutspendetermine reduziert. Während vor vier Jahren noch elf Orte in Sachsen-Anhalt mit Blutspendemobilen angefahren wurden, gibt es aktuell nur noch zwei Anlaufpunkte im Land.