Neue Statistik Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken

ADFC: Wie kann man sein Rad schützen? – Nach dem Fahrradkauf sollten alle wichtigen Informationen in einen Fahrradpass geschrieben werden. Dazu gehören Rahmennummer, Fabrikat und besondere Merkmale

– In ein gutes Schloss investieren

– Anschließen statt nur abschließen: Das Fahrrad am besten am Rahmen an einen festen Fahrradständer oder an fest verankerte Gegenstände anschließen

– Das Rad unterwegs in gut besuchten Bereichen abschließen. Zuhause sollte das Rad in einem verschließbaren Raum stehen