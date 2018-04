Aus den aktuellen Zahlen geht hervor, dass an den Schulen des Landes 2014 acht, im vergangenen Jahr 16 Personen an der Hauterkrankung litten. In den Kindertagesstätten hat sich demnach im genannten Zeitraum die Zahl der Krätze-Erkrankten von elf auf 31 erhöht.