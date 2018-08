Neue Statistik Mehr Wölfe in Sachsen-Anhalt gezählt

Biologin Antje Weber Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Was man unter Wolfsmonitoring versteht Zu den Aufgaben des Wolfskompetenzzentrums in Iden gehört das wissenschaftliche Monitoring. Nach Angaben der zuständigen Biologin Antje Weber wird zwischen passivem und aktivem Monitoring unterschieden. Im passiven Monitoring würden all die Daten gesammelt, die von Bürgern, Jägern oder Landwirten an das Wolfskompetenzzentrum herangetragen werden. Hinzu komme das Material aus Fotofallen.



Wenn sich Hinweise verdichteten, spreche man von "aktivem Monitoring". Antje Weber geht dann auf Spurensuche im Wald – auch mal um die 14 Kilometer zu Fuß. Weber sucht und dokumentiert Trittsiegel und Kothaufen, beim Wolf Losung genannt. Auch das Heulen von Wölfen wird im Monitoring erfasst. All die gesammelten Informationen fließen in einen Bericht zum Monitoringjahr. Das Monitoringjahr eines Wolfs richtet sich nach dem biologischen Rhythmus der Tiere.