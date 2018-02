Innenministerium Mehr Terrorverdächtige in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Terrorverdächtigen in Sachsen-Anhalt ist seit dem Jahr 2015 gestiegen. Das teilte das Innenministerium MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach ist in den vergangenen drei Jahren gegen 33 Personen im Zusammenhang mit sogenannten Terrorismusstraftaten ermittelt worden. 2016 und 2017 sei gegen jeweils 13 Tatverdächtige ermittelt worden, 2015 noch gegen sieben. Innenminister Holger Stahlknecht von der CDU sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man könne die Terrorismusgefahr nie isoliert für Sachsen-Anhalt betrachten. Es brauche den Blick auf Deutschland insgesamt, weil dort Netzwerke bestünden.

Dass im Zuge der Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 viele Eingereiste nicht registriert worden seien, mache die Sache nicht leichter, so Stahlknecht: "Diese Ehrlichkeit muss man der Bevölkerung gegenüber haben", sagte er. Das dürfe in dieser Form nie wieder passieren. Ein Staat müsse immer die Kontrolle darüber haben, wer in seinem Land lebe. "Wir haben auch eine Reihe von Geduldeten, die eigentlich abgeschoben werden müssten, aber derzeit nicht vor Ort sind." Sie seien zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, nach ihnen werde gefahndet.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern sei die Gefährdungslage in Sachsen-Anhalt aber gering, so der Innenminister. Dennoch ist seinen Angaben zufolge das Personal beim Verfassungsschutz aufgestockt worden. Im Landeskriminalamt gibt es eine Organisationseinheit, die sich ausschließlich mit Hinweisen zu islamistischem Terrorismus befasst. "Wir nehmen schon eine Bewegung in dieser Szene wahr", sagte Stahlknecht. Man beobachte deshalb im Rahmen des Gesetzes sehr genau diese Szene in Sachsen-Anhalt. "Wir müssen auch dort verhindern, dass eine Radikalisierung eintritt und wir eine salafistische Szene in Sachsen-Anhalt bekommen", erklärte er. Die Gefährdungslage bundesweit schätzt Stahlknecht unterdessen als hoch ein.