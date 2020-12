37,2 Grad Celsius – der heißeste Tag des Jahres war in Sachsen-Anhalt der 9. August 2020. Damals wurden in Bernburg 37,2 Grad Celsius gemessen. Übrigens: Bernburg war schon im Vorjahr die Stadt, in der es am heißesten war. 2019 waren 39,6 Grad gemessen worden. Bildrechte: imago images/Michael Weber