Karsten Lissau, der Vater von Kevin S., arbeitete damals noch in Nordrhein-Westfalen. Nachdem sein Sohn sich nicht mehr meldete, fing er an ihn über Bekannte und Facebook zu suchen. Er erfuhr vom Tod seines Sohnes, als ihm ein Bekannter das Video des Attentäters schickte. Er sah dort wie sein Sohn erschossen wurde. Karsten Lissau ist seitdem in therapeutischer Behandlung. Bildrechte: MDR/Max Schörm