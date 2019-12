Kommt ein Computer per Postkarte?

Trotzdem tauchten sie auf. Auch in einer anderen DDR-Zeitschrift, durch die Mario blätterte. "In der 'Praktika' habe ich einen Bericht über den Z1013 gelesen, der kostete 800 DDR-Mark und man konnte ihn mit einer Postkarte in Erfurt bestellen." Auch bei Mario dauert es eine Weile, seine Eltern von der enormen Investition in die Zukunft ihres Sohnes zu überzeugen und die Postkarte nach Erfurt zu schicken. Nur: Der Z1013 von Robotron kam nie an. "Aber das war irgendwann nicht mehr so schlimm, weil mein Vater einen gebrauchten C64 für deutlich mehr Geld gekauft hat."

Auf dem West-Rechner hat dann auch Mario in Halle gespielt. Allerdings war ein Joystick-Port defekt. Das ist mehr als blöd, wenn die Flugzeuge im Spiel nur starten, aber nicht wieder landen konnten. "Das hat mich dazu gebracht, ein Assembler-Programm zu schreiben, um bestimmte Spiele mit dem anderen Joystick-Port zu steuern." Aus der Not eines Computerspielers im Teenager-Alter wurde so das Wissen eines Computer-Experten.

Computer-Klub in Ost-Berlin

Volker Strübing dagegen saß Zuhause in Berlin-Marzahn meist spielend vor seinem C64. Aber für ihn standen Computerspiele nicht nur Zuhause hoch im Kurs. Volker hatte zum Spielen sogar den offiziellen Segen der FDJ. In ihrem "Haus der Jugend" traf sich nämlich einmal wöchentlich der Computer-Klub, um über Ideen und Projekte zu sprechen. Vor allem aber, um Computerspiele zu tauschen. "Auf zehn Tischen standen Schwarz-Weiß-Fernseher und davor stand jeweils eine Traube junger Männer." Ihre C64 haben sie eingewickelt in Handtüchern oder in Aktenkoffern mitgebracht, genauso wie die Datasette. Nur mit ihrer Hilfe ließen sich Spiele per Kassette tauschen.

im 'Haus der Jugend' gab es niemanden, der sich dafür interessiert hat, dass wir West-Computerspiele getauscht haben. Volker Strübing