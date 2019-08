Günstige Preise für teure Marken – damit werden Kunden gern gelockt, besonders im Internet. Bequem bestellen per Mausklick und in wenigen Tagen wird das Paket zur Haustür geliefert. Oder auch nicht – denn es gibt dubiose Online-Händler, die gefälschte Waren für wenig Geld anbieten.

Allein im Dessauer Zoll-Depot landen rund 1.500 verdächtige Pakete pro Jahr. Bildrechte: MDR/André Damm

In Sachsen-Anhalt sind dem Hauptzollamt zufolge im vergangenen Jahr 388 Verstöße aufgedeckt worden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von mehr als 70 Prozent.



Annica Wieblitz vom Hauptzollamt in Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, besonders Artikel von namenshaften Sportherstellern würden in den Zoll-Depots landen. Solche Waren würden häufig zu Europa- oder Weltmeisterschaften eingeführt. Aber auch Elektronikartikel – allen voran Handys – oder Sonnenbrillen seien oft darunter. Die meisten Fälschungen kommen den Angaben zufolge aus China, den USA und dem Iran.