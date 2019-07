Ziel der Studie sei es, herauszufinden, "in welche Regionen bekannte und neue Wachstumspotenziale zu erwarten sind und wo regionales Handeln erforderlich ist", so die Autoren. Bundesweites Schlusslicht ist im Vergleich zu den Ergebnissen von 2016 unverändert der Landkreis Stendal (Rang 401). Drei weitere Landkreise in Sachsen-Anhalt, der Altmarkkreis Salzwedel (Rang 400), das Jerichower Land (Rang 399) und Mansfeld-Südharz (Rang 398) belegen nachfolgend die letzten Plätze. Diese Landkreise werden in die Klasse "sehr hohe Risiken" eingeordnet.