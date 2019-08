Götz Ullrich, Landrat des Burgenlandkreises sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Zukunftswerkstätten sollen eine Möglichkeit sein, "wo Lieschen Müller aus Zeitz eine Chance hat, ihre Meinung zu sagen". Die Gespräche sollen in kleinem Kreis und "auf Augenhöhe stattfinden" und kein "Politikergequatsche" werden, so Ullrich im Interview. Die Beteiligungsprozesse seien sinnvoll, um die Wünsche der Region mit den Erfordernissen der Länder und Bund zusammenzubringen. "Ich will noch mal deutlich machen, dass wir hier in einem kleinen Kreis reden. Diese 60 Personen, die man sucht, kommen dann in kleineren Gruppen zu 15 Personen zusammen", so Ulrich.