Jahresrückblick Das hat die User 2019 am meisten interessiert

"Fridays for Future": Das ist das Motto, unter dem vorwiegend junge Menschen nun schon seit Monaten für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Auch in Sachsen-Anhalt gehen Schüler, Studenten und junge Erwachsene Freitag für Freitag auf die Straße – auch am 20. September. Da ist aber alles noch eine Nummer größer: An diesem Tag gehen weltweit Tausende Menschen auf die Straße, beteiligen sich an einem weltweiten Klimastreik. Die größten Demos im Land gibt es in Magdeburg (rund 4.000 Teilnehmer) und in Halle (rund 2.000).