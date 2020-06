Sachsen will den Personenkreis des im vergangenen Jahr eingeführten AzubiTickets erweitern. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass ab dem 1. August auch Freiwilligendienstleistende Anspruch auf das Ticket haben. Auch Auszubildende, die bei einem sächsischen Betrieb lernen, aber in anderen Bundesländern die Berufsschule besuchen, könnten preiswerter Bus und Bahn fahren. Im Rahmen der Erweiterung schießt Sachsen rund 2,75 Millionen Euro pro Jahr für die neuen Nutzer hinzu. Damit steigt die jährliche Gesamtfördersumme des Freistaates auf 16,75 Millionen Euro.

Insbesondere die letzten Wochen haben noch einmal die Bedeutung der Arbeit und des Engagements der Freiwilligendienstleistenden in den verschiedenen gemeinnützigen Bereichen für unser gesellschaftliches Leben verdeutlicht.

Die Erweiterung des AzubiTickets sei ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung und Entlastung der Auszubildenden, so Verkehrsminister Martin Dulig. Auch die Möglichkeit, dass Freiwilligendienstleistende jetzt Zugriff auf das Ticket haben, sei ein schönes Zeichen. Die Bedeutung dieses gesellschaftlichen Engagements sei in den vergangenen Wochen besonders deutlich geworden.

Am AzubiTicket selbst ändert sich nichts, versichert das Ministerium. Es kostet 48 Euro im Monat für einen Verkehrsverbund. Bei jedem weiteren kommen fünf Euro dazu. Wer durch ganz Sachsen fahren will, kommt damit auf einen Gesamtpreis von 68 Euro pro Monat. Das Abo gibt es für zwölf Monate bei den Verkehrsunternehmen. Lange hatten Verkehrsverbünde und das Ministerium um das AzubiTicket gerungen. Am 1. August 2019 wurde es letztlich eingeführt.