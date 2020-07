Der Komet Neowise ist aktuell am nördlichen Nachthimmel über Sachsen zu sehen, und das mit bloßem Auge. Nach Angaben von Ulf Peschel, Leiter der Sternwarte Radebeul, kann man den Kometen aktuell am besten in den frühen Morgenstunden, ab ca. 2 Uhr, beobachten. Allerdings wird Neowise in den nächsten Tagen weiter am Himmel aufsteigen, sodass er immer besser am Abend zu beobachten sei. Der Komet kommt der Erde immer näher, bis er sich ab dem 23. Juli wieder von ihr entfernt. Neowise, oder wie sein Fachname lautet Komet C/2020 F3, wurde erst am 27. März dieses Jahrs entdeckt. Wer Neowiese jetzt verpasst hat Pech, denn er wird erst in 5.000 bis 7.000 Jahre wieder mit bloßem Auge erkennen kann.