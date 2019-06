Auszubildende in Sachsen zahlen vom 1. August an weniger Geld für Bus und Bahn. Dann fällt offiziell der Startschuss für das Azubi-Ticket, wie Verkehrsministerium und Zweckverbände am Donnerstag mitteilten. Das Ticket kostet 48 Euro pro Monat für einen Verkehrsverbund - für jeden weiteren kommen fünf Euro dazu. Wer in ganz Sachsen unterwegs ist, zahlt demnach maximal 68 Euro. Bislang zahlten Azubis im Durchschnitt mehr als 100 Euro.