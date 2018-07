Zahl der Ausbildungsabbrüche in Sachsen steigt weiter

Die Zahl der Ausbildungsabbrüche in Sachsen hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Landesarbeitsagentur MDR SACHSEN mitteilte, beendet mehr als jeder 4. Azubi seine Ausbildung vorzeitig. In der Mehrzahl der Fälle passiere das gleich im ersten Lehrjahr. Über die Hälfte der Jugendlichen, die eine Berufsausbildung vorzeitig beendet hat, beginnt laut Agentur eine neue Ausbildung, geht wieder zur Schule oder absolviert eine Weiterbildung. Nur ein geringerer Teil gehe dem Bildungssystem verloren, bis er erneut eine Ausbildung beginne.

Die meisten Abbrecher gibt es laut Landesarbeitsagentur in der Hauswirtschaft dicht gefolgt von der Handwerksbranche. Ein schlechtes Betriebsklima und Konflikte im Betrieb werden als Hauptgründe für den Abbruch genannt. Zudem seien Azubis heute weit weniger bereit, schlechte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, sagte ein Sprecher der Landesarbeitsagentur. Die meisten Abbrecher verzeichneten 2016 mit über 30 Prozent die Stadt Leipzig, der Landkreis sowie Nordsachsen.

Im Vergleich zu den anderen mitteldeutschen Bundesländern schneidet der Freistaat besser ab. Hier führt Sachsen-Anhalt die Statistik mit über 34 Prozent an. Auch in Thüringen liegt mit 30, 6 Prozent vor Sachsen (28,3 Prozent).

Auf der anderen Seite kündigen Betriebe ihrerseits Verträge auch wegen fehlender Motivation der Azubis. In kleineren Betrieben werden weit mehr Lehrverträge vorzeitig beendet, als in Großunternehmen. Im öffentlichen Dienst ist die Abbruchquote mit rund fünf Prozent am niedrigsten.