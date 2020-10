Die Schneesicherheit in allen sächsischen Skigebieten hat abgenommen. Das geht aus einer Untersuchung des Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hervor. Dieses hat 28 Skigebiete unter die Lupe genommen. Es wurde untersucht, wie sich die natürliche Schneedecke und die meteorologischen Rahmenbedingungen zur Erzeugung von Kunstschnee entwickeln. Betrachtet wurden die Zeiträume 1961 bis 2015 und 2021 bis 2050.

Dieser Trend wird sich fortsetzen, so das LfULG. Winter mit ausreichend Schnee für Wintersportaktivitäten werden deutlich seltener auftreten. Ursache ist vor allem die Temperaturentwicklung. Im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 sind die Winter in Sachsen oberhalb von 400 Metern um circa 1 Grad wärmer geworden. Künftig werde es im Winter eher regnen als schneien, heißt es in der Studie.