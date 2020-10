Das erst seit Ende September erhältliche Sonderheft über die Sachsen-Abrafaxe muss nachgedruckt werden. Die mehr als 110.000 Exemplare der ersten Auflage seien bereits nahezu komplett vergriffen, teilte die Sächsische Staatskanzlei am Sonntag in Dresden mit. Wegen des großen Erfolgs sollen nun weitere 60.000 Exemplare gedruckt werden. Herausgegeben wird das Sonderheft von der Comiczeitschrift "Mosaik" und der Dachmarke des Freistaates Sachsen "So geht sächsisch". Anlass ist der 30. Jahrestag der Freistaat-Wiedergründung am 3. Oktober.