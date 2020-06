Der Fahrradclub ADFC sieht einen großen Nachholbedarf bei Fahrradparkplätzen an Bahnhöfen und Haltepunkten in Sachsen. Knapp 60 Prozent der ingesamt 521 Bahnhaltepunkte seien beim Bike&Ride-Test des ADFC durchgefallen, teilte der Club mit. Sie seien deshalb mit der Note fünf oder sechs bewertet worden. An 40 Prozent der sächsischen Bahnhöfen gab es demnach überhaupt keine Abstellanlagen, weitere knapp 20 Prozent seien nur mit einfachen Vorderradhaltern oder mit einer sehr geringen Anzahl an fahrradfreundlichen Abstellanlagen ausgestattet.

Nur knapp 19 Prozent der Bahnhöfe und Haltepunkte in Sachsen verfügen laut ADFC über gute oder sehr gute Fahrrad-Abstellanlagen. Die Bahnhöfe in Oschatz, Delitzsch und Neukieritzsch erreichten in der Untersuchung Bestnoten. Sie verfügen demnach über eine hohe Anzahl an witterungs- und diebstahlgeschützten Fahrradparkern sowie über eine ausreichend hohe Anzahl an Fahrradboxen oder Abstellmöglichkeiten in einem verschließbaren Fahrradparkhaus. Neben diesen drei Städten existieren auch an den Bahnhöfen in Radeberg und Eilenburg Fahrradboxen.