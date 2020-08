Der Fahrradclub ADFC Sachsen verzeichnet in diesem Jahr einen Mitgliederboom. Seit Januar zählte der Verein nach eigenen Angaben 790 neue Mitglieder - so viele wie noch nie. In den vergangenen Jahren waren es bis zu 500 neue Radfans jährlich, teilte ADFC-Landesgeschäftsführer Konrad Krause mit.