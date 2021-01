Das ist das Ziel - gut ausgebaute Fahrradstraßen auch in Sachsen. Bildrechte: ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wirft dem Freistaat vor, den Kommunen Geld für Radwege zu kürzen. ADFC-Sachsen-Geschäftsführer Konrad Krause sagte, das Förderprogramm "Stadt und Land" des Bundes werde offensichtlich zum Anlass genommen, bei der kommunalen Radwegförderung den Rotstift anzusetzen.

Förderprogramm "Stadt & Land" Der Bund hat im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 ein Förderprogramm für den Radwegausbau initiiert. Das Programm ist am 25. Januar an den Start gegangen. Deutschlandweit sollen bis Ende 2023 657 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung stehen. Sachsen soll jährlich 12,6 Millionen Euro erhalten. Förderfähig sind den Angaben zufolge unter anderem Fahrradwege, Schutzstreifen, Fahrradstraßen und Radfahrstreifen, aber auch Stellplätze und Fahrradbügel.

Mehr vom Bund, weniger vom Land

Laut Ministerium standen für den Ausbau des kommunalen Radwegenetzes 2020 nach Abschluss des Haushalts Landesmittel in Höhe von 12,5 Millionen Euro zur Verfügung. Im Haushaltsentwurf für 2021 wurden die Gelder vom Land allerdings auf rund 2,4 Millionen Euro gekürzt.

Das Verkehrsministerium weist die Kürzungsvorwürfe zurück. Denn in diesem Jahr würden den Angaben zufolge insgesamt 15 Millionen Euro für Projekte im kommunalen Radwegebau in Sachsen zur Verfügung stehen. Das seien mehr Mittel als im vergangenen Jahr.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sie (die Finanzhilfen aus dem Sonderprogramm 'Stadt und Land', Anm. d. Red.) ersetzen nicht die grundsätzliche Aufgabe der Länder und Gemeinden zur Planung und Finanzierung sowie zum Bau und Betrieb von Radverkehrsinfrastruktur in ihrem Zuständigkeitsbereich. Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm "Stadt und Land"

Kürzungen im Widerspruch zu Radverkehrsplan?

Die Sachsen sollen mehr Rad fahren - das hat sich die Koalition in Sachsen auf die Fahne geschrieben. Bildrechte: IMAGO Für ADFC-Vorstand Krause ist das Augenwischerei: "Wir haben mehr als 12 Millionen Euro vom Bund geschenkt bekommen. Uns ist kein Bundesland bekannt, was die Mittel aus dem Klimapaket als Anlass dazu nutzt, eigene Förderprogramme herunterzufahren." Die Kürzungspläne stehen Krause zufolge im Widerspruch zu den bisherigen Vorhaben der Landesregierung: "Seitdem in Sachsen die Kenia-Koalition reagiert, ist klar im Koalitionsvertrag definiert, dass der Wegeanteil im Radverkehr bis 2025 verdoppelt werden soll - von acht auf 16 Prozent." In den vergangenen Jahren seien die Fördergelder vom Land immer deutlich höher gewesen, um dieses Ziel zu erreichen.

Es gebe außerdem noch den nationalen Radverkehrsplan 2020, der definiert, wie viel Geld pro Einwohner einer Kommune investiert werden muss, um das Radwegenetz auf ein bestimmtes Niveau zu bringen. "Wenn wir von einem Mittelwert von 15 Euro pro Einwohner ausgehen, müssten jährlich rund 60 Millionen Euro in den Ausbau der Radwege in den sächsischen Kommunen investiert werden." Die Hälfte davon, so zeigen es Berechnungen des ADFC, müssten als Fördermittel bereitgestellt werden. Doch von dieser Summe sei der Freistaat nun mit 15 Millionen Euro weit entfernt.

Wenige Fördergelder beantragt

Das Verkehrsministerium sieht allerdings nach eigenen Angaben keine Probleme. Man sei gut aufgestellt, hieß es. Denn bis Ende Oktober 2020 wurden laut Ministerium von den Kommunen Bauvorhaben für Radwege in Höhe von lediglich 8,5 Millionen Euro angemeldet. Die zur Verfügung stehenden Mittel seien also gar nicht ausgeschöpft worden.

Dass Fördermittel nicht abgerufen werden, sieht Krause als Problem - allerdings eher bei der Verwaltung: "Wenn Lücken im Radverkehrsnetz nicht geschlossen werden, liegt es meist daran, dass das komplexe Probleme sind. Vonseiten des Verkehrsministeriums ist da wenig Bemühen zu erkennen, sich in Kommunen hineinzuversetzen." Förderbedingungen seien oft nicht auf Bedürfnisse der Kommunen ausgerichtet. Dass die Förderung nicht reibungslos funktioniere, liege häufig am schlechten Management im Ministerium, so Krause.

