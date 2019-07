Am 1. August 2019 ändern sich die Zuständigkeiten in Sachsen beim Thema Wolfsriss. Dazu hat MDR SACHSEN mit Matthias Rau, Leiter der Fachstelle "Wolf" im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie , gesprochen.

Wir haben Landkreise mit großer Erfahrung, wir haben aber auch Landkreise, die bisher noch keine Erfahrung haben. Und da der Wolf sehr mobil ist, werden auch Landkreise, die bisher noch keine Erfahrung mit dem Wolf hatten, damit in Berührung kommen. So können wir sicherstellen, dass in diesen Landkreisen jetzt auch ausgebildete Fachkräfte die Begutachtung vornehmen.