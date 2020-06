Ärzte in Sachsen sehen sich in ihrem Beruf nach wie vor einer hohen Belastung ausgesetzt. Das geht aus einer in Dresden vorgestellten Studie der Landesärztekammer in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig hervor. Demnach gaben 81 Prozent der befragten Ärzte eine hohe berufliche Belastung an. Neben einer psychischen Belastung durch den Umgang mit Leiden und Tod spielte vor allem die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 52 Stunden eine große Rolle, so Kammerpräsident Erik Bodendiek.