Eigentlich gilt das Gesundheitssystem in Deutschland als fortschrittlich. Doch ein Mangel an Ärzten bedroht die medizinische Versorgung. Allein in Sachsen fehlen derzeit 253 Hausärzte. Das erklärte die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen. Demnach droht in über 22 Regionen, darunter Annaberg-Buchholz, Auerbach, Oelsnitz und Kamenz eine ärztliche Unterversorgung. Doch auch größere Städte wie Chemnitz, Plauen, Zittau und Görlitz sind betroffen.