Der Verfassungsgerichtshof Sachsen will heute in Leipzig über die Kandidatenliste der AfD für die Landtagswahl entscheiden. Wie der Gerichtshof in Leipzig mitteilte, soll zu der von der AfD eingereichten Beschwerde ein abschließendes Urteil fallen. Im Grunde geht es darum, wie viele der 61 Kandidaten auf der Liste stehen dürfen.