AfD-Politiker dürfen nun auch offiziell bei Kundgebungen des Pegida-Bündnisses als Redner auftreten. Wie MDR SACHSEN aus Parteikreisen erfuhr, hat der AfD-Konvent, der an diesem Wochenende in Hessen tagt, einen entsprechenden Beschluss gefasst. Für eine weitergehende Zusammenarbeit mit Pegida fand sich allerdings keine Mehrheit.

Auch wenn es in den vergangenen Monaten nicht danach aussah: Bisher durften AfD-Politiker eigentlich nicht bei Pegida-Veranstaltungen Reden halten. Das schrieb zumindest ein Unvereinbarkeitsbeschluss vor, den der damalige Bundesvorstand unter Frauke Petry im Mai 2016 gefasst hatte.

Nun ist auch die offizielle Linie der Partei der in Sachsen längst gängigen Praxis angepasst worden. Das ist aber nur ein Minimal-Konsens. Denn Vertreter von mitteldeutschen Landesverbänden wollten in der Zusammenarbeit mit Pegida viel weiter gehen.

Der sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende André Poggenburg wollte mit seinem ursprünglichen Antrag eigentlich erreichen, dass das Kooperationsverbot mit Pegida aufgehoben wird. Das hätte dann unter anderem auch den Weg eröffnet, Pegida-Vertreter in AfD-Listen für Landtagswahlen aufzunehmen.

Gegen diese weitergehende Zusammenarbeit gibt es aber vor allem in westdeutschen Landesverbänden Widerstände. Diese stören sich auch an dem mehrfach vorbestraften Pegida-Chef Lutz Bachmann. Dieser war in den vergangenen Wochen bei vielen AfD-Veranstaltungen zu Gast. Das scheint bei den Parteivorsitzenden Alexander Gauland und Jörg Meuthen nicht unbedingt für Begeisterung zu sorgen.