AfD Sachsen bekräftigt Schulterschluss mit Pegida

Am 1. September hatten AfD und Pegida gemeinsam in Chemnitz demonstriert. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

In der AfD herrscht Uneinigkeit über die Beteiligung an Kundgebungen. Sachsens AfD-Landesvorsitzender Jörg Urban lehnt eine Empfehlung des Bundesvorstandes an die Parteimitglieder ab, nur an Kundgebungen teilzunehmen, die ausschließlich von der Partei angemeldet und organisiert werden.